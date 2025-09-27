Fenerbahçe ile Antalyaspor 59. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 12 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.



LİGDE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.



SARI-LACİVERTLİLER, AKDENİZ EKİBİNİ SON 6 MAÇTA YENDİ

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 20 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar da 8 gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.



EMRE BELÖZOĞLU, ESKİ TAKIMINA 8. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.



SADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başladı. Saran'ın, sarı-lacivertli futbol takımının taraftarı önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması da başkan olarak ilk lig müsabakası olacak.



ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Yılmaz bu sezon Süper Lig'de 4 kez görev yaparken, Antalyaspor'un ise Trabzonspor deplasmanındaki müsabakayı yönetti.