Galatasaray’ın rakibi Liverpool’a Crystal Palace şoku!

Giriş Tarihi: 27.9.2025 19:47

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve ilk kez puan kaybı yaşadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü konuk edeceği Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçerken konuk ekip, 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği yakaladı. Maçın 90+7. dakikasında Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

CITY 5-1 KAZANDI

"Devler Ligi"nde Galatasaray'ın Premier Lig'den diğer rakibi Manchester City ise konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'de ilk 5 haftadaki galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken Crystal Palace, 12 puana yükseldi, Manchester City'nin ise 10 puanı bulunuyor.

