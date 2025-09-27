Tedesco ve Özek kadro dışı!

Samandıra'yı mesken tutan Sadettin Saran dün de toplantılarına devam etti. Saran takımdaki yıldız isimlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Devin Özek ve Tedesco yer almazken, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Milan Skriniar, Ederson, Fred, Alvarez, Semedo ve Asensio zirvede hazır bulundu. Saran'ın, oyuncularla takımın mevcut performansını değerlendirdiği ve gelecek döneme ilişkin planlarını paylaştığı öğrenildi.

AİLE OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR

SAMANDIRA'DAKI toplantıda oyuncuların saha içi ve saha dışı motivasyonlarını artırmaya yönelik mesajlar veren Başkan Saran'ın, "Fenerbahçe'de artık yeni bir dönem başladı. Hepinizden sorumluluk almanızı bekliyorum. Şampiyonluk, birlik ve beraberlikten geçer. Eskiye bir sünger çekeceğiz ve önümüze bakacağız. Takım olmaya ve aile olmaya ihtiyacımız var. Ödemeler konusunda da hiç kimsenin şüphesi olmasın" dediği bildirildi.