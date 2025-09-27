Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!
Giriş Tarihi: 27.9.2025 18:26

West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, eski Nottingham Forest Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdiğini duyurdu.



West Ham United, teknik direktör Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra Nuno Espirito Santo'yu göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United, Nuno Espirito Santo'nun kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyor. Nuno ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve pazartesi akşamı Premier Lig'de Everton deplasmanında ilk maçına çıkacak." denildi.

West Ham United, bugün teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.


