West Ham United’da Nuno Espirito Santo dönemi!

West Ham United, teknik direktör Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra Nuno Espirito Santo'yu göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United, Nuno Espirito Santo'nun kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyor. Nuno ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve pazartesi akşamı Premier Lig'de Everton deplasmanında ilk maçına çıkacak." denildi.

West Ham United, bugün teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.