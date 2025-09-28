Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a 3-0, ikinci hafta aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, dün evinde 2-0 geriye düştüğü Samsunspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip böylece ligde çıktığı son 5 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

