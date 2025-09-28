Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe - Antalyaspor! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.9.2025 19:02 Son Güncelleme: 28.9.2025 19:33

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak. Son iki lig maçında kazanamayan Domenico Tedesco’nun öğrencileri, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, Nesyri.

ANTALYASPOR: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

