SON DAKİKA: Fenerbahçe - Antalyaspor! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, Nesyri.

ANTALYASPOR: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.