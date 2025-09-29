Beyaz sayfa açtık

Fenerbahçe adına maçın iyi isimleri arasında yer alan İsmail Yüksek'e karşılaşma sonrası Tedesco'nun saha ortasında oyuncularıyla yaptığı toplantıda neler söylediği soruldu. Cevabı "Bunlar özel şeyler. Söyleyemem. Bizi tebrik etti" olan milli futbolcu, sonucu şöyle yorumladı: "Takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülü yok.Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız moral verdi. O da sahaya yansıdı. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."Fenerbahçeli Archie Brown, yeni bir dönem başladığını belirtip, "Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik.Çok yüksek bir öz güvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.F.Bahçe'nin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu dün 77 dakika sahada kalırken kayıpları oynadı. Milli futbolcu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktığı ana kadar 53 kez topla buluştu, bunların 23'ünü kaybetti. Bunun 16'sı ilk yarıda gerçekleşti. Stattan çıkarken gazetecilerin "Harry Potter sevincini ne zaman yapacaksın" sorusuna "Ben de merakla bekliyorum" dedi.Dinamo Zagreb deplesmanında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Szymanski dün de 90+2'de Antalya ağlarını havalandırdı. Üst üste iki maçta da gol sevinci yaşayan Polonyalı yıldız, Süper Lig'de de siftah yapmış oldu.