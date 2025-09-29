Bu haberlere alışık insanım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında kazandıkları için mutlu olduğunu söylerken görevine son verileceği iddialarına da yanıt verdi. Büyük kulüplerde bu tarz durumları normal karşıladığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Haberler beni rahatsız etmiyor. Büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle uğraşmalısınız.dedi ve yeni başkan Sadettin Saran ile görüşmelerine de değindi:"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi.İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."Tedesco,'Gökhan Gönül gönderildi mi?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Gökhan Gönül'ü daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Gökhan kulübün bir efsanesi. Onun yerine birini getirmeyeceğiz. Zeki Murat hoca, iyi bir insan ve çok iyi antrenör. Onun sorumluluğunun artması çok iyi."DomenicoTedesco, maçın ardından takımı orta sahada topladı ve bir konuşma yaptı. Konuyla ilgili olarak da "Oyuncularıma iyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.