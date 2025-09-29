Derbi provası

Erteleme maçında Kayseri'yi 4-0 yenerek kötü gidişine son veren Beşiktaş, bugün evinde Kocaelispor'u konuk edecek.Teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaeli mücadelesinde derbide oynatmayı planladığı sistem ve 11'i sahaya sürecek. Orkun Kökçü, Ndidi ve Rafa Silva orta sahasına çok güvenen Yalçın, solda Toure sağda Cerny ve ilerde de Abraham ile maça çıkarak bu üçlünün birbiriyle uyum yakalamasını ve performanslarını yükseltmesini bekliyor.Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Vaclav Cerny, bugün Kocaeli maçında golle tanışıp ilk sevincini yaşamak istiyor. Kartal'da yenilerden El Bilal Toure ile Cengiz Ünder Başakşehir maçında ağları sarsarak Beşiktaş formasıyla siftah yapmışlardı. Cerny'nin oynadığı iki maçta bir asisti bulunuyor. Göztepe'ye karşı beklentilerin altında kalan Çek futbolcu, Kocaeli maçıyla yükselişe geçmeyi hedefliyor.