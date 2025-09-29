Kayseri 1 puanı son nefeste kaptı

Ligde galibiyeti olmayan iki takımdan biri (diğeri Kocaelispor) olan Kayserispor, Gençlerbirliği karşısında 1 puanı uzatmada kopardı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmada büyük üstünlük kurmasına rağmenİkinci devrede Ankara temsilcisi, 50'de Koita, 70'te de Franco'nun atılmasıyla bir anda 9 kişi kaldı. Eksik kalan Gençlerbirliği'ni daha fazla abluka altına alan Kayserispor, aradığı golü 90+1'de buldu.Son anlarda hanesine puan yazdırmasına karşın Kayseri'nin galibiyet özlemi sürdü.