Kayseri 1 puanı son nefeste kaptı

Ligde galibiyeti olmayan iki takımdan biri (diğeri Kocaelispor) olan Kayserispor, Gençlerbirliği karşısında 1 puanı uzatmada kopardı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmada büyük üstünlük kurmasına rağmen Gençlerbirliği 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile öne geçti.
İkinci devrede Ankara temsilcisi, 50'de Koita, 70'te de Franco'nun atılmasıyla bir anda 9 kişi kaldı. Eksik kalan Gençlerbirliği'ni daha fazla abluka altına alan Kayserispor, aradığı golü 90+1'de buldu. Talha Sarıaslan'ın asistinde Arnavut golcü Tuci, takımına beraberliği getirdi.
Son anlarda hanesine puan yazdırmasına karşın Kayseri'nin galibiyet özlemi sürdü.