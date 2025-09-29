Sakaryaspor - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

1'inci Lig'in 8'inci hafta maçında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

27'nci dakikada Sakaryaspor yarı alanında topu kapan Yusuf Cihat Çelik'in topla sağ çaprazdan girer girmez çektiği şut yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada Sakaryaspor'da Doğukan'ın sol taraftan yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın yerde Burak Çoban kafayla vurdu. Burak'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

72'nci dakikada ceza sahası dışından Burak Çoban'ın sert şutunu tecrübeli kaleci Ali Şaşal uçarak çelmeyi başardı.

79'uncu dakikada Ben Yedder'in pasıyla ceza sahasına giren Gael Kakuta attığı çalımların ardından kaleye gönderdiği topu Ali Şaşal ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Sivasspor futbolcusı Luan de Campos oyun durduğu sırada Sakaryasporlu Kolevetsios'a kafa attığı için hakem Hakan Ülker tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Takımlar golsüz beraberlikle sahadan 1 puanla ayrıldı: 0-0.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, HAsan Erdoğan

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Doğukan Tuzcu (Dk.46 Alaattin Okumuş), Mete Kaan Demir (Dk.75 Rijad Kobiljar), Mirza Cihan (Dk.62 Wissam Ben Yedder), Josip Vukovic, Burak Çoban (Dk.83 Umechi Akıazaoku), Gael Kakuta, Emre Demir (Dk.62 Eren Erdoğan)

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan (Dk.59 Mert Çelik), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk.60 Charilaos Charisis), Yusuf Cihat Çelik, Luan de Campos, Kamil Fidan(Dk.81 Emre Gökay), Valon Ethemi (Dk.68 Benjamin Mbunga-Kimpioka), Bekir Böke (Dk.67 Aly Malle)

SARI KARTLAR: Gael Kakuta, Burak Çoban (Sakaryaspor), Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Luan de Campos (Sivasspor)