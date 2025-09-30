Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 30.9.2025 17:26

UEFA Avrupa Ligi'nin 2.haftasında 2 Ekim Perşembe günü evinde Fransa Ligue 1 ekibi OGC Nice ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Edson Alvarez sevinci yaşanıyor.

Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü evinde OGC Nice ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Edson Alvarez, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları başladı
