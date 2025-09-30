GALATASARAY LIVERPOOL CANLI | Galatasaray’ın konuğu Liverpool! Okan Buruk’un 11’i belli oldu...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Toreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

NOTLAR:

Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Liverpool cephesinde ise Baljetic ve Chiesa kadroya alınmadı.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.