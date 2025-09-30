Hocamızı tam Türk yapacağız

Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yaödülünü takdim etti. Montella, "Benim için gurur kaynağı. Bana son derece önemli bir görev verdiği için Türkiye'ye de müteşekkirim" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız.ifadelerini kullandı.