Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hocamızı tam Türk yapacağız
Giriş Tarihi: 30.9.2025

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya "Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi" ödülünü takdim etti. Montella, "Benim için gurur kaynağı. Bana son derece önemli bir görev verdiği için Türkiye'ye de müteşekkirim" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
