Kupada 3. tur programı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının programı belli oldu. A Spor'dan naklen yayınlanacak ve Süper Lig'den 7 takımın da mücadele edeceği kupa şöleninde program şöyle:

28 EKİM SALI

13.30....... Kahramanmaraş-Ümraniye

13.30....... Kepez Spor-Sivasspor

15.30....... 52 Orduspor-Sarıyer

18.00....... Sakaryaspor-İnegölspor

20.30........Kayserispor-Niğde Belediye

29 EKİM ÇARŞAMBA

13.00....... Kahta 02 Spor-Kasımpaşa

13.30....... Aliağa Futbol-Serikspor

13.30....... Çankaya SK-1461 Trabzon

13.30.........Beykoz Anadolu-Yalova FK 77

13.30....... Dersimspor-Fethiyespor

13.30....... Erciyes Spor-Keçiörengücü

13.30....... Fatsa Belediye-Van Spor

13.30....... Karacabey Bld-Malatya Y.

13.30....... Muş Spor-Menemen FK

13.30....... Silifke Bld-Amed Sportif

15.00....... Bursa Yıldırım-Alanya

15.30....... Çorum FK-Kütahya

15.30....... Pendik-Çorluspor

15.30....... Isparta-Beyoğlu Yeni Çarşı

15.30....... Ordu 1967-Erbaaspor

18.00....... Manisa FK-Muğlaspor

20.30....... Antalya-Bursaspor

30 EKİM PERŞEMBE

13.00........Karaköprü Bld-Çaykur Rize

13.30......... 1926 Bulancak-Alagöz Iğdır FK

14.45....... Zonguldak-Bodrum FK

15.30....... Esenler Erok-Ağrı 1970

18.00....... Gaziantep FK-Karabük İY.

20.30 Konya-12 Bingölspor