Kupada 3. tur programı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının programı belli oldu. A Spor'dan naklen yayınlanacak ve Süper Lig'den 7 takımın da mücadele edeceği kupa şöleninde program şöyle:
28 EKİM SALI
13.30....... Kahramanmaraş-Ümraniye
13.30....... Kepez Spor-Sivasspor
15.30....... 52 Orduspor-Sarıyer
18.00....... Sakaryaspor-İnegölspor
20.30........Kayserispor-Niğde Belediye
29 EKİM ÇARŞAMBA
13.00....... Kahta 02 Spor-Kasımpaşa
13.30....... Aliağa Futbol-Serikspor
13.30....... Çankaya SK-1461 Trabzon
13.30.........Beykoz Anadolu-Yalova FK 77
13.30....... Dersimspor-Fethiyespor
13.30....... Erciyes Spor-Keçiörengücü
13.30....... Fatsa Belediye-Van Spor
13.30....... Karacabey Bld-Malatya Y.
13.30....... Muş Spor-Menemen FK
13.30....... Silifke Bld-Amed Sportif
15.00....... Bursa Yıldırım-Alanya
15.30....... Çorum FK-Kütahya
15.30....... Pendik-Çorluspor
15.30....... Isparta-Beyoğlu Yeni Çarşı
15.30....... Ordu 1967-Erbaaspor
18.00....... Manisa FK-Muğlaspor
20.30....... Antalya-Bursaspor
30 EKİM PERŞEMBE
13.00........Karaköprü Bld-Çaykur Rize
13.30......... 1926 Bulancak-Alagöz Iğdır FK
14.45....... Zonguldak-Bodrum FK
15.30....... Esenler Erok-Ağrı 1970
18.00....... Gaziantep FK-Karabük İY.
20.30 Konya-12 Bingölspor