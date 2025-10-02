Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Zalgiris!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 10:52

Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Zalgiris!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın (3 Ekim salı) Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

AA
Fenerbahçe Beko’nun sıradaki rakibi Zalgiris!

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti. Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Zalgiris!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz