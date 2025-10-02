Fenerbahçe Beko’nun sıradaki rakibi Zalgiris!

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti. Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.