Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon da Yasin Kol'un yönettiği maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerken sarı-kırmızılılar geçen sezon ligdeki ilk ve tek mağlubiyetini siyah-beyazlılardan aldı. İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

GENEL TOPLAM VE LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başlayan rekabette ilk maçı Siyah-Beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 358 mücadelede Sarı-Kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.

İki takım Süper Lig tarihinde 134 kez mücadele etti. Bu maçlarda Sarı-Kırmızılılar 51, Siyah-Beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

GALATASARAY LİDER, BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip bu sezona 7'de 7 yaparak başladı. Lider Galatasaray'da hedef derbiyi de kazanıp 8'de 8 yapmak. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş; 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgi ile 12 puan topladı ve 5'inci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ SON 28 RESMİ MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada yenilmedi. Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrılan Sarı-kırmızılı ekip ligde son yenilgisini geçen sezonun 29'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazanırken tüm kulvarlarda 28 resmi müsabakada 21 galibiyet, 7 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

BEŞİKTAŞ, SEYRANTEPE'DE 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılamadı. Siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılılara karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Galatasaray, Seyrantepe'de rakibine 16 maçta sadece 2 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. Ali Sami Yen Spot Kompleksi'ndeki 15 müsabakanın sadece 1'inde gol sesi çıkmadı.

BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı. Derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan Siyah-beyazlılar, derbiyi de kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.