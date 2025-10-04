Bu düelloya kalp dayanmaz!

Liverpool zaferi ile ligin ardından Avrupa'ya da damga vuran Okan Buruk'un talebeleri, siyahbeyazlıları da devirip zirvede farkı açmanın peşinde



Sergen Yalçın yönetiminde son iki karşılaşmada 6 puan toplayan Kara Kartal, RAMS Park'ta lideri yenip 'Yarışta artık ben de varım' demek istiyor



10 MADDEDE G.SARAY



1 LİVERPOOL zaferi, Beşiktaş hazırlıklarını etkiledi. Okan Buruk, ekstra efor sarfeden ve yorulan oyuncularına bir gün izin verdi.

2 TEKNİK heyet ise izin yapmadı ve çarşamba günü Kemerburgaz'da toplanarak Beşiktaş'ı analiz etmeye başladı.

3 SADECE iki antrenmanla Beşiktaş provasını yapan Galatasaray, dün taktik çalışma gerçekleştirdi.

4 OKAN Buruk, Liverpool'u 1-0 yenen takımında fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor ve ideal 4-2-3-1 sistemini bozmayacak.

5 SAKATLIKTAN dönen Osimhen, perşembe günü takımla çalışmadı ve dinlenerek derbiye saklandı. Nijeryalı forvet son taktik idmana katıldı.

6 LİVERPOOL maçında yedek kalan Sane hırs yaptı ve derbiye motive oldu. Ancak Alman yıldız yedek kulübesinde başlayacak.

7 BU sezon sadece bir maçta gol yemeyen Beşiktaş'ın savunma zaaflarına göre hücum planları hazırlandı.

8 SARI-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş'a özel kampa girmedi ve dün geceyi evlerinde geçirdi.

9 LİVERPOOL maçına damga vuran sarı-kırmızı tribünler, aynı atmosferi derbide tekrarlatmak için organize oldu.

10 BAŞKAN Dursun Özbek, Beşiktaş maçına önem veriyor ve derbi galibiyetine Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi 1 milyon Euro prim vadediyor.

ASLAN REKOR IÇIN SAHADA

G.Saray, 7'de 7 ile başladığı ligde üst üste 8. gal-i biyetini almak istiyor. Beşiktaş'ı yenerse Cimbom, takım en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek



İCARDİ, BAROS'UN PEŞİNDE

Beşiktaş'a karşı 5 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran İcardi, bir gol daha atarsa Baros'u geçerek G.Saray formasıyla Kartal'a en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.



BEŞİKTAŞ'I 4 KEZ DEVİRDİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Beşiktaş'a karşı 8 maça çıktı. Bu derbilerin 4'ünü kazanan Buruk, 3 yenilgi gördü, 1 karşılaşma berabere tamamlandı.



10 MADDEDE BEŞİKTAŞ



1 G.SARAY-Liverpool maçının favorisi İngiliz ekibi gösterildi ama kazanan G.Saray oldu. Beşiktaş'ta da hava şu; "G.Saray'ın kendi evinde favori gösterildiği bir ortamda biz neden kazanamayalım."

2 SERGEN Yalçın; bu tür zorlu maçları, derbileri sever. Bunu hem kendisi hem de takım için fırsat maçı olarak görüyor.

3 OMZU çıkan Tammy Abraham'ın fiziksel olarak oynamasına engel bir durum yok. Ancak futbolcunun psikolojisi, %100'ünü verememe endişesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kararlarını etkileyebilir.

4 SERGEN Yalçın'ın oyun felsefesi, önde basan, içeride dışarıda hücum oynayan, kanat beklerini oyuna sokan bir anlayış. Fakat her ihtimale göre farklı taktikler de çalışıyor.

5 ORTA sahayı kapatan, geçiş oyununa yani Rafa, El Bilal ve Cerny'yi ön plana çıkaracak bir plan hazırlıyor. El Bilal, Abraham'ın yerine solda, Rafa Silva ortada, Cerny sağda oyun planları deneniyor.

6 SAVUNMA hattında son ikili olarak Emirhan'la Uduokhai'yi birlikte oynattı. Ancak bu ikilide emin olmadığı için Paulista da planlar içinde.

7 SERGEN Yalçın, tempo-oyun sertliği üzerinde duruyor.

8 2500 kişilik deplasman tribünü biletleri tükendi. Taraftarlar bilet arıyor.

9 BEŞİKTAŞ, Liverpool maçında yüksek tempo ve performans sergileyen Galatasaray'ı aynı taktikle yenmeyi planlıyor.

10 YÖNETİM motivasyonu yükseltti. Derbilerde verilen normal prim ödenecek.



DERBİ İÇİN GİZLİ GOLCÜ RAFA SİLVA

Son maçların çıkıştaki ismi Rafa Silva, bir kez daha derbide Kartal'ın en büyük silahı. Portekizli yıldız, bu sezon ligde 6 maçta 5 kez ağları havalandırırken derbide de gizli forvet olacak. Rafa Silva, sık sık G.Saray savunmasının arkasına sarkma görevi alırken kanatlara da kat ederek rakip savunmanın dengesini bozacak.

SON 4 MAÇTA TOPLAM 4 KIRMIZI KART

İKİ takım arasındaki son 4 maçta kırmızı kartlar vardı. Ligdeki eşel şmelerde G.Saray 1 kez eksik kalırken Beşiktaş'ta ise 3 oyuncu atıldı.

8 YILLIK KAZANAMAMA MOTİVASYONU

G.Saray deplasmanında son 8 lig maçını kazanamayan Beşiktaş, seriyi bozmak istiyor. Bu süreçte Kartal, 1 beraberlik alırken 7 defa mağlubiyete engel olamadı. Kartal'ın G.Saray deplasmanındaki en uzun kazanamama serisi 10 maç ile Ekim 1963-Ekim 1972 arasında



İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

Galatasaray Teknik Diirektörü Okan Buruk ile Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kariyerlerinde ilk kez birbirlerine karşı takımlarının başında sahaya çıkacak.