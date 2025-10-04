Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü attı
Giriş Tarihi: 4.10.2025 22:44

Galatasaray, Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü attı

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın attığı golle Beşiktaş derbilerinde 500. golünü kaydetti.

İHA
Galatasaray, Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile oynadı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda karşılık verdi ve müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu derbiyle birlikte iki takım da toplamda 359. kez kozlarını paylaştı. Bu sonuçla Galatasaray ile Beşiktaş 115. kez berabere kaldı. Diğer derbilerde sarı-kırmızılılar 128, siyah-beyazlılar da 116 galibiyet elde etmişti.

Derbide İlkay Gündoğan ile eşitliği yakalayan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda da 500. golünü kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz