Galatasaray ve Beşiktaş, derbi için RAMS Park’a geldi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşma öncesi her iki takım da maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Yoğun trafik önlemleri altında stada gelen Galatasaray ve Beşiktaş kafilesi, maç saatini beklemeye başladı.