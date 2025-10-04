Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ianis Hagi'den Gençlerbirliği maçında müthiş frikik! Babası Gheorghe Hagi'yi hatırlattı...
Giriş Tarihi: 4.10.2025 15:37

Süper Lig'in 8.haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Alanyaspor'da yeni transfer Ianis Hagi, attığı frikik golüyle babası Gheorghe Hagi'yi akıllara getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Mücadelenin 14. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Ianis Hagi, uzaklardan yaptığı vuruşunda fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hagi'nin bu golünün ardından babası Gheorghe Hagi akılla geldi. Opta verilerine göre Ianis, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10640 gün sonra Alanyaspor filelerine gönderdi.

