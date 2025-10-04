Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor 3 puana kavuştu! Eyüpspor'u tek golle geçti...
Giriş Tarihi: 4.10.2025 19:13

Kocaelispor 3 puana kavuştu! Eyüpspor'u tek golle geçti...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Körfez ekibi bu galibiyetle bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Kocaelispor 3 puana kavuştu! Eyüpspor’u tek golle geçti...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlik ile sonuçlanırken ikinci yarının 48. dakikasında Eyüpspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından kaleci Jovanovic'e faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 85. dakikada VAR kontrolüyle kazanılan penaltıdan geldi. Topun başına geçen Bruno Petkovic topu ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getirdi.

Selçuk İnan yönetimindeki Körfez ekibi, bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

SELÇUK ŞAHİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

89. dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, 5 puanla 16. sırada kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor 3 puana kavuştu! Eyüpspor'u tek golle geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz