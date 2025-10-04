Kocaelispor 3 puana kavuştu! Eyüpspor’u tek golle geçti...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlik ile sonuçlanırken ikinci yarının 48. dakikasında Eyüpspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından kaleci Jovanovic'e faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 85. dakikada VAR kontrolüyle kazanılan penaltıdan geldi. Topun başına geçen Bruno Petkovic topu ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getirdi.

Selçuk İnan yönetimindeki Körfez ekibi, bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmış oldu.