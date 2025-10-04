Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi’den Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken hareket
Giriş Tarihi: 4.10.2025 19:55

Mauro Icardi’den Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken hareket

Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11’e alınmayan Mauro Icardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi.

MEHMET ÖZCAN
Mauro Icardi’den Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken hareket

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 şu şekilde; Uğurcan, Jakobs, Abdulkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.

Beşiktaş derbisinde 11'e alınmayan Icardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmadı. Icardi, Liverpool maçında da aynı şekilde maç önü ısınma çalışmalarına katılmamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mauro Icardi’den Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz