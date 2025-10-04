Sergen Yalçın: “Rakibe göre plan yaptık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Sergen Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz.

Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık. Bakalım..."