Trendyol 1. Lig: Pendikspor, Adana Demirspor’u 3 golle geçti!

1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Mallik Wilks (2) ve Jonson Clarke-Harris kaydetti. Bu sonucun ardından birlikte Pendikspor puanını 18'e yükseltirken, Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Ligde gelecek Pendikspor, Vanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede iyi yükselen Wilks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada orta alandan aldığı topla beraber ilerleyen Wilks'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti. 2-0

58. dakikada Wilks'in yerden gönderdiği ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan, müsait pozisyondaki Harris'e pasını aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine yerden vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan çizgiye kadar inen Erdem'in içeri yerden çıkardığı pasta Adnan'ın kale alanı köşesinden yaptığı vuruşta kaleci Murat yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

66. dakikada Thuram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.

67. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Seyfettin Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.