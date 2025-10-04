Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında kazanan yok!

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor ligin 8. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin gollerini Zan Zuzek ve M'Baye Niang (penaltı), Alanyaspor'un golleri ise Ianis Hagi ve Ui-jo Hwang kaydetti.

Üst üste ikinci beraberliğini alan Gençlerbirliği puanını 5 yaparken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan Alanyaspor ise 10 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.