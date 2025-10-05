5 günde 100 bin taraftar

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, Aslantepe'de peş peşe iki büyük maça çıktı. RAMS Park, 5 gün içinde 100 bin taraftara ev sahipliği yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi dün yine kapalı gişe olurken siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı. Stat çevresinde öğlen saatlerinde derbi havasına girildi. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında iki takım taraftarları birbirilerine yaklaştırılmadı. Otopark kuyruğu ve trafik yoğunluğu nedeniyle taraftarlar son anda derbiye yetişti.Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi. Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren futbolseverler, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi. Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asılırken güney tarafında "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açıldı.G.Saray'da Wilfried Singo, Beşiktaş karşısında maçı yarıda bıraktı. 20. dakikada arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli savunmacı, sağlık ekibiyle görüştükten sonra kendisini bir müddet daha denedi.24 yaşındaki oyuncu, Liverpool maçındaki futboluyla alkışları almıştı.Sarı-kırmızılıkulüp, maçın hakemi Yasin Kol'u, El Bilal Toure'nin ofsayt pozisyonunun ardından oyunu devam ettirip sonra durdurması sebebiyle eleştirdi. Yapılan paylaşımda, Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasında yaşanan benzer pozisyon sebebiyle görev verilmeyen hakem Arda Kardeşler'e de göndermede bulunulurken, iki pozisyonun videosu yüklenerek "Kol Kola Kardeşler" ifadeleri kullanıldı.