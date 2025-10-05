Bakan Bak, Ayhancan Güven’i kutladı!

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Güven, bu başarısıyla Türkiye'nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarısından ötürü Ayhancan Güven'i kutladı.

BAKAK BAK'TAN KUTLAMA MESAJI

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum.

Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.