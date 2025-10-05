Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi Fenerbahçe'nin!
Giriş Tarihi: 5.10.2025 16:25

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

