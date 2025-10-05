Kadın Goalball Milli Takımı, 4’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

Kadın Goalball Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'e karşı mücadele etti. Başantrenör Hüseyin Atmaca yönetiminde Sevtap Altunoluk, Sevda Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar maça hızlı başladı. Gülşah'ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, Sevtap ve kaptan Sevda'nın sayılarıyla farkı açtı. İlk yarıda skor 3-3'e kadar gelse de 2'nci yarıda yeniden oyunun hakimi olan milliler, üst üste gollerle sahadan 10-3 galip ayrıldı ve 4'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

'SEVDA ALTUNOLUK GOL KRALİÇESİ OLDU'

Grup aşamasında; İngiltereyi 9-2 geçen milliler, Finlandiya'yı 9-5, Almanya'yı 9-4, Polonya'yı 11-1, Macaristan'ı 10-0 ile geçti

Çeyrek final: Fransa 9-1 ile geçen aü-yıldızlılar, yarı finalde Finlandiya'yı 5-1

finalde ise İsrail 10-3 yenerek kupaya uzandı. Turnuvada 72 gol atan milliler, yalnızca 17 gol yedi. Diğer yandan

Kaptan Sevda Altunoluk, 52 golle gol kraliçesi oldu. Sevtap Altunoluk 13, Gülşah Aktürk 5, Ceren Yılman ise 2 golle şampiyonluğa katkı sundu.

'4'ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU'

Son 3 Paralimpik Oyunları'nı şampiyonlukla kapatan Kadın Goalball Milli Takımı, Avrupa sahnesinde de üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ay-yıldızlı kadınlar, sergiledikleri oyun ve yazdıkları destanla Türk sporuna unutulmaz bir gurur yaşattı. (DHA)

BAKAN BAK'TAN KADIN VE ERKEK GOLBOL MİLLİ TAKIMLARI İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Golbol Milli Takımı ile Erkek Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Finlandiya'nın Lathi kentinde düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımlarımızdan sevindirici haberler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazanan ve üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Golbol Milli Takımımız ile Ukrayna'yı finalde mağlup ederek 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Erkek Golbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek altın madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.