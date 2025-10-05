Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun’dan acı bir itiraf!
“Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun hakimiyeti bizde olmalıydı. Küçük bir hata ile berabere kaldık. Analiz edip daha iyi olmamız gerekiyor.”

Abraham'ın golünde pozisyonu yaratan isim olan Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha, "İyi başladık, öne geçtik. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Önde basmamız lazımdı. 1 kişi fazlaydık ama yapamadık. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım" dedi.

%54
Galatasaray, Opta'nın detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15'ten bu yana Beşiktaş'a karşı ilk yarıda kırmızı kart görüp maçı %50'den yüksek oranda topa sahip olarak tamamlayan ilk takım oldu (%54).

