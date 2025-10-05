Orkun’dan acı bir itiraf!

Abraham'ın golünde pozisyonu yaratan isim olan Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha, "İyi başladık, öne geçtik. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu.Önde basmamız lazımdı. 1 kişi fazlaydık ama yapamadık. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım" dedi.Galatasaray, Opta'nın detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15'ten bu yana Beşiktaş'a karşı ilk yarıda kırmızı kart görüp maçı %50'den yüksek oranda topa sahip olarak tamamlayan ilk takım oldu