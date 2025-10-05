Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 5.10.2025 19:01 Son Güncelleme: 5.10.2025 19:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, zorlu deplasmandan galip gelerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

FENERBAHÇE: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

F.BAHÇE SAKATLIĞI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de Ederson, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı kalecinin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

SKRİNİAR KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek.

Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü.

Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

