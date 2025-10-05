Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 5.10.2025 11:19 Son Güncelleme: 5.10.2025 11:26

Son dakika haberi: Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Eyüpspor’da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. Eflatun-sarılı takım, Kocaelispor maçının ardından istifa eden Şahin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Selçuk Şahin yönetiminde Süper Lig'de 8 maça çıkan Eyüpspor, bu maçlarda 5 puan topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz