Son dakika haberi: Wilfrid Singo'nun durumu belli oldu!
Giriş Tarihi: 5.10.2025 13:59 Son Güncelleme: 5.10.2025 14:02

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.

Galatasaray, Singo'nun sakatlığı ile ilgili resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

