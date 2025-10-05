Son dakika haberi: Wilfrid Singo’nun durumu belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.

Galatasaray, Singo'nun sakatlığı ile ilgili resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.