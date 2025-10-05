Süper Lig’de haftanın sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 8 7 1 0 20 3 17 22 2.TRABZONSPOR 8 5 2 1 13 6 7 17 3.GÖZTEPE 8 4 4 0 11 2 9 16 4.FENERBAHÇE 8 4 4 0 12 5 7 16 5.GAZİANTEP FK 8 4 2 2 12 12 0 14 6.BEŞİKTAŞ 7 4 1 2 12 9 3 13 7.SAMSUNSPOR 8 3 4 1 10 8 2 13 8.TÜMOSAN KONYASPOR 7 3 2 2 13 9 4 11 9.CORENDON ALANYASPOR 8 2 4 2 10 9 1 10 10.HESAP.COM ANTALYASPOR 8 3 1 4 9 13 -4 10 11.KASIMPAŞA 8 2 3 3 8 9 -1 9 12.ÇAYKUR RİZESPOR 7 2 2 3 9 11 -2 8 13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 7 1 3 3 6 7 -1 6 14.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 2 5 7 12 -5 5 15.KOCAELİSPOR 8 1 2 5 5 12 -7 5 16.İKAS EYÜPSPOR 8 1 2 5 4 11 -7 5 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 8 0 5 3 5 17 -12 5 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 8 1 0 7 7 18 -11 3

9. hafta

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)