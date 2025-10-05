Süper Lig’de haftanın sonuçları ve puan durumu

Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5
Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2
Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|17
|22
|2.TRABZONSPOR
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|7
|17
|3.GÖZTEPE
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|9
|16
|4.FENERBAHÇE
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|7
|16
|5.GAZİANTEP FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|0
|14
|6.BEŞİKTAŞ
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|3
|13
|7.SAMSUNSPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|2
|13
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|9.CORENDON ALANYASPOR
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|1
|10
|10.HESAP.COM ANTALYASPOR
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|-4
|10
|11.KASIMPAŞA
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|-1
|9
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|-2
|8
|13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|-1
|6
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|-5
|5
|15.KOCAELİSPOR
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|-7
|5
|16.İKAS EYÜPSPOR
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|-7
|5
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|-12
|5
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|-11
|3
9. hafta
18 Ekim Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)