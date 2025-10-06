Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın beraberlikle bitmesinin performanslarına bakıldığında iyi bir sonuç olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu alınmış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız! Ben kendimi değil Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybetmeyi hak ettik. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz" diye konuştu. Tedesco devre arasında 3 değişikliğin nedeni ile ilgili soruya ise "Güç, şiddet, tempo, taktik, teknik, her şey" yanıtını verdi.

YETERSİZDİK

Gol atacakları hissine sahip olmadığını belirten Tedesco, "3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdik. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.