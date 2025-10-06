Onana güven verdi

Sezonun ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korurken, milli file bekçisinin ayrılığı sonrası 5'inci haftadan itibaren eldivenleri Andre Onana devraldı. Kamerunlu filebekçinin gelişiyle birlikte Trabzonspor savunmasında refleks, oyun kurulum ve öz güven dengesi yeniden şekillendi. Tüm maçlarına ilk 11 çıkan Onana, 5 gol yerken 1 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Ortada büyük rekabet

BORDO-MAVİLİLERİN geride kalan haftalarda en çok değişim yaşanan alanlarından biri de orta saha. Okay Yokuşlu, Fatih Tekke'nin en ısrarlı tercihi olarak öne çıkarken Bouchouari'nin katılımıyla rekabetin artması bekleniyor. Folcarelli, Ozan ve Oulai de forma rekabetinde…