Haber turu

MİLLİ ARA UZUYOR!

FIFA'DAN milli takımlar için yeni bir düzenleme geliyor. 2026- 2030 dönemi için milli maç takviminde değişiklik yapılacak. The Athletic'in haberine göre; eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı yapılan milli aralar, artık tek bir dönemde birleştirilecek. Yeni düzenlemeye göre, her yıl sonbaharda gerçekleştirilecek milli arada takımlar üç hafta boyunca lige ara verecek. Bu dönemde milli takımlar daha fazla maç oynayabilecek, aynı zamanda uzun seyahatler nedeniyle yaşanan yorgunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu değişiklikle hem kulüp hem de milli takım takvimlerinin daha dengeli bir yapıya oturtulması amaçlanıyor.



FIFA'DAN TAKIMLARA AĞIR CEZALAR GELDI!

Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı geldi. Adana Demir'e de 3 dönem yasak uygulandı

FIFA, Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi. FIFA'dan gelen resmi açıklamaya göre; Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi. Adana Demirspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı. İstanbul ekibi, FIFA'dan gelen karar sonrasında, "Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır" açıklamasını yaparken Kayseri cephesinde ise başkan Nurettin Açıkalın, Silviu Lung ile alakalı bir ödeme olduğunu ve hukuki olarak ödemenin yapılamadığını belirtip kısa sürede çözeceklerini duyurdu. Yeni Malatyaspor'a ise -6 puan ceza verilirken toplamda -41 puana çıktı.

SPOR SERVISI



UEFA'DAN DEV KARAR

UEFA, Avrupa futbol tarihinde bir ilke imza attı, bundan böyle kıta dışı maçlara onay çıktı. İspanyol ekipleri Villarreal ve Barcelona, ligdeki 17. hafta maçını kendi evlerinde değil, ABD'nin Miami kentinde oynayacak. Benzer şekilde, İtalyan takımlarından Como ve Milan da 16. haftadaki karşılaşmalarını Avustralya'da gerçekleştirecek. Her dört kulüp ve ilgili federasyonlar, maçların kıta dışındaki yerlerde oynanabilmesi için UEFA'ya resmi talepte bulunmuştu. UEFA, bu başvuruları kabul ederek tarihe geçilmesini sağladı.