MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri’nde hangi maçları oynayacak ve ligler ne zaman başlayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında iki kritik maça çıkacak. Futbolseverler bu karşılaşmaların tarihlerini heyecanla beklerken, Liglerin biteceği tarihi de merak ediyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir mola verilecek.
Trendyol Süper Lig heyecanı ise 18 Ekim'de, 9. hafta kapsamında oynanacak Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle yeniden başlayacak.