Giriş Tarihi: 7.10.2025 09:52

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri’nde hangi maçları oynayacak ve ligler ne zaman başlayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Futbol Takımımız, kritik maçlar oynayacak. Milliler, bu süreçte önce Bulgaristan sonra da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu maçların tarihleri futbolseverler tarafından merak edilirken ayrıca, ‘Ligler ne zaman başlayacak?’ sorusu da araştırılıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? İşte detaylar;

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında iki kritik maça çıkacak. Futbolseverler bu karşılaşmaların tarihlerini heyecanla beklerken, Liglerin biteceği tarihi de merak ediyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir mola verilecek.

Trendyol Süper Lig heyecanı ise 18 Ekim'de, 9. hafta kapsamında oynanacak Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle yeniden başlayacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

