MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri’nde hangi maçları oynayacak ve ligler ne zaman başlayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında iki kritik maça çıkacak. Futbolseverler bu karşılaşmaların tarihlerini heyecanla beklerken, Liglerin biteceği tarihi de merak ediyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ligler ne zaman başlayacak?