Fenerbahçe’nin eski yıldızı Guiza’dan Vinicius Jr. için olay sözler! Pep Guardiola itirafı...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol golcü Dani Guiza, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolbcu Dani Güiza, 45 yaşında olmasına rağmen aktif kariyerine devam ediyor

Rayo Sanluqueño forması giyen Güiza, İspanya'da katıldığı bir TV programında Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"VINICIUS'U REAL MADRID'DEN KOVARDIM"

Güiza, Real Madrid ile ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı; "Şu anki Real Madrid'den birini değiştirirdim... ama bunu söylemek hoş olmaz. Onu Real Madrid'den kovardım. Beni rahatsız eden, bütün gün şikayet etmesi, bütün maç boyunca şikayet etmesi. Çocuk, bu futbol, burada temas var, şükret ki VAR var. Eğer Pablo Alfaro sana Sevilla'da dokunursa ve VAR olmasa… o zaman çok konuşurdun."

"BEN RODRYGO'CUYUM"

"Vinicius bir kazanan ve Real Madrid'e çok iyi maçlar kazandırdı ama ben Rodrygo'nun fanıyım. Rodrygo'nun as oyuncu olmamasını hâlâ anlamadım, o, Real Madrid'in sahip olduğu en iyi futbolcu... Mbappe'de geleceğin büyük efsanelerinden biri olacak."

"GUARDIOLA BENİ İSTEDİ"

Güiza, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya istediğini de şu sözlerle dile getirdi:

Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim.

