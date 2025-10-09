Fenerbahçe’nin eski yıldızı Guiza’dan Vinicius Jr. için olay sözler! Pep Guardiola itirafı...

"VINICIUS'U REAL MADRID'DEN KOVARDIM"

Güiza, Real Madrid ile ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı; "Şu anki Real Madrid'den birini değiştirirdim... ama bunu söylemek hoş olmaz. Onu Real Madrid'den kovardım. Beni rahatsız eden, bütün gün şikayet etmesi, bütün maç boyunca şikayet etmesi. Çocuk, bu futbol, burada temas var, şükret ki VAR var. Eğer Pablo Alfaro sana Sevilla'da dokunursa ve VAR olmasa… o zaman çok konuşurdun."