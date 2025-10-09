Fenerbahçe’nin eski yıldızı Guiza’dan Vinicius Jr. için olay sözler! Pep Guardiola itirafı...

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolbcu Dani Güiza, 45 yaşında olmasına rağmen aktif kariyerine devam ediyor
Rayo Sanluqueño forması giyen Güiza, İspanya'da katıldığı bir TV programında Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"VINICIUS'U REAL MADRID'DEN KOVARDIM"
Güiza, Real Madrid ile ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı; "Şu anki Real Madrid'den birini değiştirirdim... ama bunu söylemek hoş olmaz. Onu Real Madrid'den kovardım. Beni rahatsız eden, bütün gün şikayet etmesi, bütün maç boyunca şikayet etmesi. Çocuk, bu futbol, burada temas var, şükret ki VAR var. Eğer Pablo Alfaro sana Sevilla'da dokunursa ve VAR olmasa… o zaman çok konuşurdun."
"GUARDIOLA BENİ İSTEDİ"
Güiza, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya istediğini de şu sözlerle dile getirdi:
Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim.