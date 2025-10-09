Leandro Trossard’dan transfer itirafı! Adı Beşiktaş ile anılmıştı...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard, yaz transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Arsenal'den ayrılmayı hiç düşünmediğini ifade ederken, İngiltere'de mutlu hissettiğini belirtti.

Trossard, "Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum." dedi. Belçikalı futbolcu, 2027'e kadar devam eden sözleşmesini yenileyerek maaşını da önemli ölçüde arttırdı.

Teknik direktör Mikel Arteta ise bu kararı, "Bu, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." diye değerlendirdi.