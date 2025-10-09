Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trossard'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu...
Giriş Tarihi: 9.10.2025 14:27 Son Güncelleme: 9.10.2025 14:28

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gündemine gelen Leandro Trossard, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Leandro Trossard, konuştu. Belçikalı futbolcu, transfer iddialarına yanıt verdi.

30 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum." dedi.

Arsenal Teknik Direktör Mikel Arteta ise oyuncuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Bu, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

