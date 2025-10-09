Trossard’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Leandro Trossard, konuştu. Belçikalı futbolcu, transfer iddialarına yanıt verdi.

30 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum." dedi.

Arsenal Teknik Direktör Mikel Arteta ise oyuncuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Bu, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."