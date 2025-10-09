Yeniden doğdu!

Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoperi Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunuyor. İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak bordo-mavili ekibe gelen başarılı futbolcu, Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki oyuncu, aynı dönem lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

FATİH TEKKE'NİN SAHADAKİ EN BÜYÜK YARDIMCISI

Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Savic, ilk 8 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalarak 720 dakika görev yaptı. Defansın göbeğinde Batagov ile iyi bir ikili oluşturan, aynı zamanda kaptanlık bandını da koluna takan Savic, lider kişiliğiyle de takımda önemli sorumluluk üstlenerek teknik direktör Fatih Tekke'ye yardımcı oluyor.

YILLIK 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro da imza parası olmak üzere toplam 3 milyon Euro'ya 3 senelik sözleşme imzalayan Stefan Savic, istikrarıyla göz kamaştırıyor.