Kadro daralacak takviye yapılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco bir yandan takımı Karagümrük maçına hazırlarken diğer yandan kadro planlaması üzerine çalışıyor. İtalyan hoca ile yönetim geçtiğimiz günlerde bir araya gelirken, ara transfer stratejisi masaya yatırıldı. Tedesco'nun raporu doğrultusunda iki mevkiye takviye yapılması kararlaştırıldı. Genç hoca, özellikle santrfor ve 8 numara pozisyonlarına transfer istedi. Ayrıca şartların uygun olması halinde stoper bölgesine de bir takviye yapılması planlanıyor.

NİCELİK DEĞİL NİTELİK

Yönetim, kadroyu daraltmayı ancak daha efektif kullanılacak isimlerle kendi içinde kadroyu genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Yönetim, gitmek isteyen isimler uygun bonservis bedelleri ya da kiralama şartları getirdiğinde kolaylık sağlayacak. Öte yandan geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim alınamayan, Becao ile de yolları kesin olarak ayırmayı düşünüyor.