Nijerya Milli Futbol Takımı uçağı, camındaki çatlak sebebiyle acil iniş yaptı

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Beşiktaş Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada da, "Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimhen'in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.