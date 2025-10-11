Sakarya’da Ümitler tavan yaptı!

ÜMİT Milli Futbol Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada 26. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ayberk Karapo'nun ortasında savunmadan seken topu Başar Önal kafayla ağlara gönderdi. 85. dakikada ise Emre Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Emirhan İlkhan ceza sahasında topu filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Türkiye, grupta 4 puana yükseldi.
Ay-Yıldızlılarımız, bir sonraki maçında Macaristan deplasmanına gidecek.