Trabzonspor, dayanıklılık çalıştı!

Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:42

Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Çaykur Rizespor'e konuk olacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

