Altın çocuklar

E Grubu'nda 2. sıraya yükselen Bizim Çocuklar, salı günü Kocaeli'de kritik maçta Gürcistan'ı ağırlayacak

ARDA ATAR TÜRKİYE GÜLER

A Milli Takım'ın gözbebeği Arda Güler, Bulgaristan karşısında resital sundu. Attığı golle perdeyi açan 20 yaşındaki yetenek, Kenan'ın (ilk golünün) ve Zeki'nin gollerinin asistini gerçekleştirdi. Ay-Yıldızlı formayla ağları 6 kez sarsan genç yıldızın gol attığı 6 maçın tamamı kazanıldı.





'GEREKENİ YAPTIM'

AY-YILDIZLI takımda düne kadar 2 golü bulunan Kenan Yıldız, Bulgaristan maçında iki kez ağları havalandırdı. Son golünü 19 Kasım 2024'te Karadağ'a atan genç hücum oyuncusu, 326 gün sonra golle tanıştı. Milli Takım'da toplam katkısını 4 gol-4 asiste yükseltti. Kenan maç sonrası, "Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gürcistan'ın ne kadar iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyorum" dedi.





HEM DALYA HEM ŞOV YAPTI

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında Ay-Yıldızlı formayla 100. maçına çıktı. 6 Eylül 2013'te Andorra ile oynanan 2014 Dünya Kupas ıgrup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, 21 defa rakip fileleri havalandırdı. Dün 2 asistle klasını konuşturan Hakan, karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 100'e ulaşmak kolay değil. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Maça çıkmadan önce takımdan galibiyet ricasında bulundum. Sağ olsunlar kırmadılar beni. Önümüzdeki maçı kazanmamız şart."

ŞANSSIZLIĞI KIRDIK

A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı resmi maçlarda ilk galibiyetini aldı. 1931 ve 1974 yıllarında Balkan Kupası'nda rakibine konuk olan Ay-Yıldızlılar, bu maçlardan 5-1'lik skorlarla mağlup ayrılmıştı. Türkiye ayrıca 1977 yılında yine Balkan Kupası'nda rakibini 3-1 mağlup olmuştu. Montella ve öğrencileri dün kazanarak şanssızlığı bitirdi.

SON 20 YILIN EN FARKLI GALİBİYETİ

Bulgarıstan'ı 6-1 mağlup eden Türkiye, Haziran 2005'ten (6-0 vs Kazakistan) bu yana Dünya Kupası elemelerindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

'ŞİMDİ SIRADA GÜRCİSTAN VAR'

MAÇIN yıldızlarından Arda Güler, takım olarak çok mutlu olduklarını söyledi. "Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk" diyen milli oyuncu, "Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz. Zemin kötüydü ama bahane bulmadan kazandık" dedi.