Ferdi 362 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı

MİLLİ TAKIM'IN, Bulgaristan ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, neredeyse 1 yıl sonra as takım ile sahaya çıkmış oldu. Brighton'da parmak ekleminden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan başarılı sol bek, 11'de son maçını 14 Kasım 2024'te İzlanda karşısında oynamıştı. Sakatlığı sonrası 6 milli maç kaçıran yıldız oyuncu, Gürcistan ve İspanya müsabakalarında sonradan takıma dahil olmuştu.. Öte yandan Montella, son oynanan İspanya maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. İtalyan hoca, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.