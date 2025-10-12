Tedesco’nun gözdesi Nene!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılaşamayan isimler arasında yer alan Dorgeles Nene'ye teknik direktör Domenico Tedesco kol kanat gerdi.Takımın performansının yükselmesi ile birlikte Nene'nin de skor katkısının artacağını düşünen Tedesco'nun, 22 yaşındaki kanat oyuncusuna ligin ilk yarısı boyunca forma şansı tanıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de 6 maçta görev yapan Nene, 1 gol ve 1 asistle oynadı.